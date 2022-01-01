افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية واستئناف عمل الموانئ

استأنفت ثلاثة مواني أوكرانية عملياتها اليوم الأربعاء في أعقاب اتفاق لتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، بينما افتتح الطرفان المتحاربان مركزا تنسيق لتسهيل المرور الآمن للسفن.

وقالت القوات البحرية الأوكرانية إن موانئ البحر الأسود التي استأنفت العمليات هي أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، مضيفة أن أمامها "عملا شاقا" قبل نقل الحبوب إلى الخارج .

وعلى سبيل المثال، يتعين فحص مسارات السفن للتأكد من عدم وجود أخطار تحت الماء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل فريق دعم خاص للملاحة من أجل الحركة الآمنة للسفن التجارية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا منذ شهور على الموانئ الأوكرانية، تعهدت أوكرانيا بتوجيه السفن عبر المياه التي تم وضع ألغام بها كما تعهدت روسيا بعدم استهداف السفن وبعض البنية التحتية بالموانئ.

وقد جرى اليوم رسميا في إسطنبول افتتاح مركز مراقبة صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، في مراسم الافتتاح التي أقيمت بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول، بأن تركيا ترى أن المركز سيقدم مساهمة كبيرة للتغلب على أزمة الغذاء. وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل منذ السبت الماضي.

ويجري حاليا التحضير لمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا. وشاركت وفود من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة أيضا في الافتتاح الرسمي.

والمركز هو جزء من اتفاق تم التوصل إليه الجمعة الماضية في إسطنبول، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، لرفع الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية. واعتبر آكار أن قيام أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة بإرسال ممثلين عنهم بعد يوم واحد فقط من التوقيع على الاتفاق مؤشرا على عزمهم على تنفيذ الاتفاق.

وقال آكار إن خمسة ممثلين، مدنيين وعسكريين، عن كل من طرف يعملون في المركز.