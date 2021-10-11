5 قتلى في اشتباكات مسلحة في محافظة السويداء جنوب سوريا

أعلن مصدر طبي في محافظة السويداء جنوب سوريا مقتل 5 أشخاص جراء مواجهات مسلحة بين مجموعة موالية للقوات السورية ومجموعات محلية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم الأربعاء: "وصل إلى مشفى مدينة شهباء شمال مدينة السويداء جثث خمسة عناصر من (حركة قوات الفجر) التي يقودها راجي فلحوط المقرب من القوات الحكومية السورية" ، مشيرا إلى إصابة أربعة آخرين من أهالي بلدة شهباء بسبب المواجهات التي جرت الثلاثاء.

إلى ذلك قالت مصادر محلية في مدينة شهباء لـ(د.ب.أ): "منذ ثلاثة أيام تشهد عموم المحافظة حالة من التوتر ولكن المواجهات المسلحة العنيفة بدأت مساء اليوم (الثلاثاء) بعد محاصرة رجال الكرامة وفصائل الجبل ومجموعات أهلية مقر قوات الفجر في قرية عتيل مدخل مدينة السويداء الشمالي والمطالبة بتسليم أنفسهم وعناصرهم والأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم منذ ثلاثة أيام".

وبدأت الأزمة في مدينة السويداء منذ ثلاثة أيام عقب قيام مجموعة حركة قوات الفجر باعتقال 6 أشخاص من عائلة الطويل وهم من بلدة شهباء وقام أبناء البلدة باحتجاز 4 ضباط من الجيش السوري والقوات الأمنية وقطع طريق دمشق السويداء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، الأمر الذي أدى لتوقف الامتحانات الجامعية في المحافظة.