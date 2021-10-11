 قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بالحسكة السورية - بوابة الشروق
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قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بالحسكة السورية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:23 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع هجوم بعدة قذائف صاروخية استهدف، فجر اليوم، قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بأن انفجارات عنيفة هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقول نفط الجبسة شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه «سمع دوي انفجارات قوية في الريف الشمالي والغربي لمدينة الشدادي النفطية، والتي تضم أكبر القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة».

وأشارت إلى أن «دوي الانفجارات تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحيات، التابعة للتحالف الدولي، التي انطلقت من قاعدتها في الشدادي، مع إلقاء قنابل مضيئة مع معلومات عن تعرض القاعدة لقصف عبر الصواريخ».


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