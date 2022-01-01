 أبو مازن يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو مازن يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 9:29 م

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، المبعوث الروسي فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف.

وأطلع أبو مازن، المبعوث الروسى على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره، أكد المسؤول الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. حضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين جوتشا بواتشيدزه.


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