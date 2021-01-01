محافظ الوادي الجديد يتابع جهود توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق

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أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جولة تفقدية بسوق الشعلة بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، يرافقهجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، ومحمد رجب مدير مديرية التموين بالمحافظة.



ووجّه الزملوط، برفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المحال التجارية والتي تعوق حركة المارة وتطبيق إجراءات السلامة والطوارئ داخل السوق وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمتابعة المستمرة لالتزام الباعة بهذه الإجراءات.



وكلف الوحدة المحلية بمد ساعات عمل منافذ البيع التابعة للوحدة بالفترتين الصباحية والمسائية و توفير كافة السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تخفيفًا عن المواطنين، مشددًا على تكثيف حملات المرور والرقابة االتموينية على الأسواق؛ لمتابعة توافر السلع والالتزام بالإعلان عن الأسعار.