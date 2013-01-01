الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة بطل تونس اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم على ملعب عكاظ بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري التونسي المقرر له غدا الجمعة في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويأتي قرار خوض الفريق لتدريبه الأخير على ملعب عكاظ في ظل انشغال ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية باستضافة مباريات البطولة.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من تدريب اليوم للفريق قبل مباراة الغد.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة ثم يلتقي مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.