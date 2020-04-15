الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الذين يحتجزون رئيس النيجر محمد بازوم بالإفراج عنه "على الفور ودون شروط".



وقال للصحفيين: "توقفوا عن عرقلة الحكم الديمقراطي بالبلاد واحترموا سيادة القانون" ، وفقا لوكالة رويترز.



وشهدت النيجر أمس الأربعاء، محاولة انقلاب، حيث احتجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، وفي المقابل منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه.



وشهدت الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، حيث وقعت إحداها في عهد بازوم أيضا.



من جهته، نقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إدانة أنطونيو جوتيريش لمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر بأشد العبارات.



وقال دوجاريك إن أنطونيو جوتيريش "يدين المساس بالنظام الديمقراطي والسلام والاستقرار في النيجر"، و"يدعو جميع الأطراف المعنيين للالتزام بضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري".