حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في السعودية: سماء غائمة وسحب رعدية في إحدى المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مستوى الرؤية على الأجزاء الساحلية من مكة المكرمة الى جازان، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، قد يتخللها سحب رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية، وانخفاض مستوى الرؤية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 25-55 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.