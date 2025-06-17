الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية على إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية السلمية في إيران "أمر غير قانوني، وتدفع العالم نحو كارثة نووية".

وأضافت، في بيان، أن "روسيا تلفت الانتباه إلى تصريحات إيران الواضحة حول التزامها بمعاهدة عدم الانتشار، واستعدادها لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة"، وفق قناة الشرق الإخبارية.

ودعت روسيا، اسرق إلى وقف الهجمات على المنشآت والمواقع النووية، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة النووية.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات بدون، ما خلف نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.