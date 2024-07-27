مدرب منتخب اليد: الفوز بأول مباراة دفعة قوية في الأولمبياد

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أعرب الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بفوز فريقه على المجر بنتيجة 35-32 في اول مبارياته بأولمبياد باريس .

وأكد باستور أن الفوز بالمباراة الأولى دفعة هامة للفريق حيث انها رفعت الضغط عن اللاعبين في بداية المشاركة بالأولمبياد.

أضاف باستور: رغم مرور المباراة باوقات حرجة الا ان اللاعبين استطاعو تدارك المباراة والفوز في النهاية بفارق اربعة اهداف.

وتوجه باستور بالشكر الى اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك و فرنسا و الأرجنتين و المجر و النرويج.

وتضم قائمة منتخب اليد 14 لاعبًا وهم :كريم هنداوي - محمد علي - ابراهيم المصري - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحيى خالد- يحيى الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام دودو- أحمد عادل - علي زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما تضم قائمة الاحتياطي كل من : محمد عصام الطيار - خالد وليد - أكرم يسري