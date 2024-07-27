آسيان: قلقون أمام العدد المروع لشهداء غزة

عبّرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة و"العدد المروع" للشهداء هناك.

وفي بيان مشترك لوزراء خارجية رابطة الآسيان بعد يومين من اجتماعات مغلقة في فيينتيان عاصمة لاوس، حث الوزراء في بيانهم على إيجاد حلول سلمية للنزاعات في قطاع غزة وأوكرانيا،

وندد من جهة أخرى وزراء خارجية آسيان بالعنف ضد المدنيين في ميانمار الخاضعة لحكم عسكري، وحثوا جميع الأطراف على إنهاء الأعمال القتالية وتطبيق خطة سلام متفق عليها.

وفي بيان مشترك صدر بعد يومين من اجتماعات مغلقة في لاوس، رحبت المجموعة أيضا بإجراءات عملية غير محددة لتهدئة التوتر في بحر الصين الجنوبي ومنع الحوادث وسوء التقدير.

ووصف البيان الاختبارات الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية بالتطور المقلق، وحث على حلول سلمية للنزاعات في أوكرانيا وغزة.