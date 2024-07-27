مستشار الرئيس الفلسطيني: بايدن يجب أن يحاكم كمجرم حرب

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قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن بلاده تتعرض لحرب شاملة بجميع الأراضي الفلسطينية وليس في قطاع غزة فقط.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنّ مجازر الاحتلال اليوم في دير البلح جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال تأتي نتيجة الدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته في الكونجرس.

ونوه بأن الإدارة الأمريكية شريكة في الحرب على غزة، مشددا على ضرورة أن يحاكم الرئيس الأمريكي جو بايدن كمجرم حرب، بالإضافة إلي أعضاء الكونجرس الذين دعموا وصفقوا لنتنياهو.

وتابع: «نتعرض لحرب شاملة ليس فقط في قطاع غزة، لكن الضفة الغربية تتعرض لحرب أخرى، فهناك انتهاك لحرمة المقدسات وقتل واعتقال للشعب الفلسطيني».