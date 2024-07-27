ألمانيا: مسحوق أبيض في طرد يتسبب بإصابة 8 أشخاص

بعد خروج مسحوق أبيض من طرد في مركز لتوزيع الطرود بمدينة جزيكه الألمانية، يقوم متخصصون من فرقة الإطفاء التابعة لمدينة دورتموند، بفحص هذه المادة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث باسم فرقة الإطفاء إنه تم العثور في المركز على شخص مصاب ملقى على الأرض مشيرا إلى أن هذا الشخص لامس المسحوق.

وأضاف المتحدث أن هناك سبعة أشخاص آخرين مصابين بإصابات طفيفة.

ولم يقدم المتحدث حتى ظهر اليوم السبت تفاصيل دقيقة عن نوع الإصابات، وحتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم، لم تتوفر معلومات إضافية من الشرطة أو فرقة الإطفاء عن الحادث .

