أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 573 ألفا و510 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 573 ألفا و510 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1210 جنود ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و331 دبابة و16 ألفا و74 من المركبات المدرعة و15 ألفا و885 من النظم المدفعية و1125 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و905 من أنظمة الدفاع الجوي و2403 من صواريخ كروز و363 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2671 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و21 ألفا و500 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و736 طائرة بدون طيار".