الشيبي لـ جمهور الزمالك: لن نركع إلا لله

أعرب المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميذر، عن شكره لجماهير الزمالك، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان جمهور الزمالك قد استقبل محمد الشيبي بالتحية أثناء تواجد اللاعب بمقصورة ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريقه ضد الفارس الأبيض.

وعقب المباراة وجه الشيبي رسالة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» قائلًا: "شكرا جزيلا لكل جماهير الزمالك على حسن الاستقبال وعلى أخلاقهم العالية".

أضاف: "شكرا لكل الجماهير المغربية والمصرية التي تتكلم بالحق وكل شخص ساندني في الفترة الأخيرة التي كانت مليئة بالكذب والظلم والافتراء الجماهيري والإعلامي وغياب العدل في أحكام الكرة".

أتم: "شكرا لكل شخص يندد ضد سب الأم و الوالدين بصفة عامة، دائما وأبدا لن أنحني ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى".

ولم يشارك الشيبي في مباراة الزمالك بعد قرار رابطة الأندية المصرية بإيقافه 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب طرده في المباراة الماضية ضد الأهلي، نتيجة الخشونة ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.