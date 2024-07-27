حددت محكمة جنح الشيخ زايد، جلسة 29 يوليو الجاري، للحكم على سائق بشركة للنقل الذكي "أوبر"، متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال الفنانة هلا السعيد صحبته السيارة أعلى محور الضبعة.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الذي دفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتناقض أقوال شهود العيان، كما دفع بانعدام أدلة الثبوت.

وقال دفاع المتهم خلال الجلسة أنه خلال استقلال الفنانة سيارة موكله نفذ الغاز من السيارة، فانتقل السائق لشنطة السيارة للعمل على "طلمبة البنزين"، فكان يجب إيقاف السيارة حتى تعمل طلمبة البنزين جيدا، واستأذن الفنانة في التوقف فسمحت له بذلك.

وأضاف أنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، لأنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة، فاستغل توقف السيارة ووقف خلفها لقضاء حاجته.

وعندها فوجئ بصاحبة الدعوي تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه.

وأضاف دفاع المتهم أنه عندما توجه المتهم إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وتوقف بجانبها لدقائق حتى حضور الشخص لاستقلالها سيارته بموافقتها، ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها. ومن جانبه استمعت المحكمة لأقوال سائق أوبر المتهم والذي أنكر تعرضه للفنانة هلا السعيد قائلا "أنا معملتش حاجة ومقربتش منها".

وتغيبت الفنانة هلا السعيد عن حضور أولى جلسات المحاكمة ، وحضر عنها محامي بتوكيل رسمي عنها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، وتوجه المتهم صباح اليوم رفقة دفاعه إلى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته. وفي 24 مايو الماضي كانت نيابة الشيخ زايد أمرت باخلاء سبيل المتهم بكفالة ألفين جنيه على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.