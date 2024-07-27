دونالد ترامب يرد على مزاعم تشكك بإصابته برصاصة في أذنه

ردّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، على ما أثير من شكوك بشأن الجرح الذي أصاب أذنه خلال محاولة اغتياله، بأنْ أعاد نشر بيان لطبيبه السابق يؤكد فيه أنّ الجرح ناجم عن رصاصة وليس «شظية».

وكتب روني جاكسون طبيب ترامب السابق الذي بات الآن عضوًا جمهوريًّا في الكونجرس عن ولاية تكساس، على منصة «تروث سوشال» الاجتماعية التي يملكها الرئيس الأمريكي السابق: «لا يوجد دليل على الإطلاق على أنه كان أيّ شيء آخر غير رصاصة». وأعاد ترمب نشر البيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، لمشرعين أمريكيين: «هناك بعض الشكوك إن كانت رصاصة أو شظية، كما تعلمون، ما أصاب أذنه».

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى خلال تجمّع انتخابي في 13 يوليو في بنسلفانيا، ونجا ممّا وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه محاولة اغتيال عندما أطلق مسلّح ثماني رصاصات عليه أثناء إلقائه خطابًا.

ولم يصدر أيّ تأكيد لطبيعة جرح ترامب من أي جهة طبية أو من سلطات إنفاذ القانون، وكانت تعليقات راي هي أول تفصيل رسمي مدوّن بهذا الشأن من مسئول كبير.

وأصيب اثنان من المشاركين في التجمّع بجروح خطيرة في الهجوم، كما قُتل رجل إطفاء يبلغ 50 عاماً من ولاية بنسلفانيا برصاصة، وفقاً لمسئولين.

وقُتل مطلق النار برصاصة قناص من جهاز الخدمة السرية، الحرس الرئاسي الأمريكي.

والخميس، نفى ترامب تعليقات رأي واتّهمه بالتحيّز السياسي، وقال «لقد كانت، للأسف، رصاصة أصابت أذني بقوة. لم يكن هناك زجاج، ولم تكن هناك شظايا».

وأورد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نُشر الجمعة، أنّ تحليلاً تفصيلياً لمسارات الرصاصات واللقطات المصورة والصور والصوت يشير بقوة إلى أن ترامب أصيب بأول رصاصة من ثماني أطلقها المسلّح.

ولم تنشر حملة ترامب أيّ تقارير طبية، بل نقلت أقوالاً عن جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق والحليف الوثيق للرئيس السابق.

وكان جاكسون موضع جدل في الماضي، حيث توصل تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأمريكية عام 2021 إلى أنه استخفّ بمرؤوسيه وتنمّر عليهم وأذلّهم أثناء خدمته في البيت الأبيض.

كما قال التحقيق إنه أدلى بتصريحات جنسية ومهينة حول إحدى مرؤوساته، إضافة إلى مخاوف بشأن تناوله حبوبًا منومة أثناء الخدمة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في مارس، أنّ البحرية الأمريكية خفَّضت رتبة جاكسون من رتبة نائب أميرال إلى نقيب في أعقاب التحقيق.