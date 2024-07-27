العراق تخسر أمام الأرجنتين بثلاثية في أولمبياد باريس

خسر المنتخب العراقي أمام نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

افتتح أهداف المباراة المنتخب الأرجنتيني عن طريق لاعبه تياجو ألميدا في الدقيقة 14، ومن ثم أدرك منتخب العراق هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق أيمن حسن.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوتشيانو جونو الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 62، ومن ثم أحرز إيزيكويل فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 84، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدف.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب الأرجنتين رصيده للنقطة الثالثة في المركز الثاني بالمجموعة، فيما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط.