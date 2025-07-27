ترامب وفون دير لاين يجتمعان مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي

ستجتمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا اليوم الأحد، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية عالية جديدة على الواردات المصدرة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في تيرنبيري، حيث قضى ترامب يوم السبت في لعب الجولف، ويأتي بعد أسابيع من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن.

وقبل مغادرته إلى اسكتلندا، قال ترامب أنه يرى فرصة بنسبة 50-50لاتمام اتفاق تجاري مع التكتل.

ويأتي اجتماع الأحد قبل أيام من الأول من أغسطس، وهو الموعد الذي حدده ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب مزاعم بوجود اختلالات تجارية.

ومع ذلك، ترك الرئيس الأمريكي الباب مفتوحا أمام خيار التنازل عن معدل الرسوم الجمركية الأعلى إذا فتح التكتل المزيد من أسواقه أمام الولايات المتحدة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن منذ أسابيع لتجنب زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم رئيسة المفوضية إن الاجتماع سيمنح فون دير لاين وترامب فرصة "لتقييم الوضع والنظر في نطاق التوصل إلى نتيجة متوازنة توفر الاستقرار والقدرة على التنبؤ للشركات والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي".

وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس مؤخرا إلى أن اتفاقا في النزاع التجاري قد يكون وشيكا. وقد وافق الرئيس الأمريكي مؤخرا مع اليابان على رسوم جمركية بنسبة 15% – وهو أقل بكثير مما كان مخططا له في الأصل.