فلسطين: الردود الإسرائيلية إزاء الاعتراف بدولتنا معادية للسلام

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، أن ردود الفعل الإسرائيلية على قرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل "معادية للسلام"، ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع.

وقالت الوزارة في بيان، إن ردود الفعل الإسرائيلية تعد "معادية للسلام ورافضة للحلول السياسية والتفاوض للصراع وتبقي الباب مفتوحا على استمرار دوامة العنف والحروب والتوترات في المنطقة".

وأضافت أن تلك الردود "تعكس إصرارا إسرائيليا على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، وتحظى بإجماع دولي".

وشددت الوزارة أن "اعترافات الدول بدولة فلسطين، هي استحقاق وواجب سياسي وقانوني ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وانتصار لصمود الشعب الفلسطيني في أرض آبائه وأجداده".

وطالب البيان "جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالانحياز إلى القانون الدولي بعيدا عن أية حسابات سياسية ضيقة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل. وقال ماكرون، عبر منصة إكس: "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". وهاجم مسؤولون إسرائيليون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، قرار الرئيس الفرنسي اعتزامه الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه تعليقا على قرار ماكرون: "ندين بشدة قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".

وزعم أن خطوة ماكرون "تُعد مكافأة للإرهاب، وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد، تمامًا كما تحولت غزة إلى وكيل إيراني". وتعترف 149 دولة من أصل 193 عضوا بالأمم المتحدة بدولة فلسطين. وفي 22 مايو 2024، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، اعتبارا من 28 من الشهر ذاته.

وقبل إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا اعترفت 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، هي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد. ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت نحو 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومساء الأربعاء، أيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120، اقتراحا قدمه النواب سيمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود) بخصوص الضفة الغربية.

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح "تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا"، وفق القناة "14" العبرية الخاصة.



















