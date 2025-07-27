أردوغان: تركيا في حالة تأهب دائمة لحماية الغابات من الحرائق

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• الرئيس التركي أكد بذل بلاده جهودا جبارة في إطفاء حرائق الغابات من الجو والبر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده في حالة تأهب دائمة عبر 27 طائرة و105 مروحيات و25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع لحماية الغابات من الحرائق.

جاء ذلك في منشور للرئيس أردوغان عبر منصة إكس، أوضح فيها أن تركيا تبذل جهودا جبارة في إطفاء حرائق الغابات من الجو والبر.

ووصف الرئيس التركي الغابات في البلاد بـ "الوطن الأخضر".

وأضاف: "نحن الآن في حالة تأهب ليلًا ونهارًا لحماية وطننا الأخضر بـ 27 طائرة و105 مروحيات ونحو 6000 مركبة برية و25 ألف عامل غابات بطل و132 ألف متطوع".

وأكد إخماد 3 آلاف و62 حريقا في تركيا منذ بداية الصيف، راجيا التوفيق لرجال الإطفاء في جهود إخماد الحرائق في مختلف مناطق البلاد.

واندلعت حرائق في عدة ولايات تركية أبرزها بورصة وقهرمان مرعش ومرسين وأوشاق وأنطاليا، خلال اليومين الماضيين.

وسيطرت فرق الإطفاء إلى حد كبير على بؤر حرائق في مرسين وأوشاق وبورصة وأنطاليا، بالتزامن مع مواصلة التدخل الجوي والبري في مناطق أخرى، وسط تأهب كامل تحسبا لتجدد الحرائق.



