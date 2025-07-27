الرئيس السوري يتسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي لمجلس الشعب

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• الشرع وجه بمواصلة التقدّم في هذا المسار لضمان "إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري"

تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب (البرلمان).

ووجه الرئيس الشرع المسؤولين بمواصلة التقدّم في هذا المسار، "بما يضمن إجراء مشاركة شاملة تعبر عن إرادة الشعب السوري"، وفق منشور للرئاسة السورية على منصة "إكس".

وفي 19 يونيو الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت حينها أن يتشكل المجلس الجديد في غضون 60-90 يوماً.

وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد إن العمل جار لإعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح الأحمد أن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70 بالمئة من الكفاءات، و30 بالمئة من الوجهاء والأعيان.

وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في جميع المحافظات السورية "قدر الإمكان"، وفي حال تعذر الوصول إلى المناطق الشرقية، سيتم التواصل مع وجهائها لتشكيل لجان فرعية.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.

كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.