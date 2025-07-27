الدفاع المدني السوري يجلي 366 شخصا من السويداء إلى ريف درعا

أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الأحد، إجلاء 366 شخصا كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة.

وقال الدفاع المدني، في بيان عبر تلجرام، إن غالبية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أطفال ونساء، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء تمت ليلة السبت/الأحد، من الممر الإنساني في بصرى الشام.

وأضاف أنه جرى نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقت في ريف درعا "جنوب".

ولفت إلى أنه جرى تأمين خروج عائلات "لم يحدد عددها" راغبة بالخروج من محافظة السويداء واستقبلتهم فرق الدفاع المدني من معبر بصرى الشام الإنساني إلى الجهة التي تختارها أو إلى مراكز الإيواء المؤقتة في ريف درعا.

وبلغ إجمالي الاشخاص الذين جرى إجلاؤهم من السويداء حتى مساء السبت 3 آلاف و227 شخصا، إضافة إلى 20 جريحا و34 جثمانا، وفق الدفاع المدني السوري.

ومنذ مساء 19 يوليو الجاري، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 426 قتيلا، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.