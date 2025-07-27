اتخذ أعضاء الكابنيت قرارًا بتحديد "ممرات إنسانية" في مكالمة هاتفية خلال يوم السبت، لكن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير لم يشاركا ولم يشركهما نتنياهو بالقرار.

ومع انتهاء السبت، اتصل مسؤول كبير في مكتب نتنياهو بوزير الأمن القومي وأبلغه بالقرار، قائلاً: "لم ندعوك لأننا لم نرد أن تنتهك حرمة السبت".

استشاط بن غفير غضبًا، حسب صحيفة يديعوت احرنوت وأجاب: "أنا متاح طوال أيام السبت، على مدار الساعة، لأنني وزير الأمن الوطني، وأتلقى التحديثات باستمرار. هذه مجرد أعذار. لم ترغبوا في إشراكنا في النقاش حتى لا نخبركم برأينا. أقول لكم، هذا خطأ فادح، أنتم تُعرّضون الجنود للخطر. حماس تستغل هذا وتعمل ضمن هذه الممرات الإنسانية. هذا جنون. ترامب يقول: "فليسقط عليهم الحرب" - وأنتم تزيدون المساعدات. لم تُشركوني في النقاش لأنكم تعلمون أنني أعارض. هذا أمر خطير للغاية".

حضر المكالمة الهاتفية وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وكبار مسؤولي الجيش.

وكما ذُكر، لم يشارك سموتريتش وبن غفير في هذه الخطوة غير المألوفة، رغم أنهما شاركا سابقًا في مناقشات يوم السبت، ولم يشاركا في قرار زيادة حجم المساعدات لغزة.

وأعلن جيش الاحتلال مساء يوم السبت عن بدء "سلسلة من الإجراءات لإدخال المساعدات الى قطاع غزة"، واستأنف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى القطاع، بتوجيه من القيادة السياسية.

كما أعلن الجيش عن تحديد ممرات إنسانية تسمح بحركة آمنة لقوافل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لإيصال الغذاء والدواء إلى السكان.