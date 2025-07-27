قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيجان يوم السبت إن 11 شخصا على الأقل تعرضوا للطعن في أحد متاجر وول مارت في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، من بيهم 6 حالتهم حرجة-فيما وصف بأنه عمل عشوائي على ما يبدو، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وبحسب ما ذكره مكتب مأمور مقاطعة جراند ترافيس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي فإنه في حوالي الساعة 4:45 مساء السبت بالتوقيت المحلي (2045 بتوقيت جرينتش) ، دخل رجل/42 عاما/ المتجر واستخدم سكينا قابلا للطي لطعن 11 شخصا. ووصل نائب المأمور في غضون دقائق واحتجز الرجل، كما ساعد أشخاص داخل المتجر في القبض على المشتبه به وتقديم العلاج للضحايا، وفقا لمكتب المأمور.

ولم يكشف على الفور عن أعمار الضحايا .

وقال مايكل شيا، مأمور مقاطعة جراند ترافيرس، للصحفيين: "أحد عشر شخصا كثير جدا، لكن الحمد لله أن العدد لم يكن أكبر".

واحتشدت مركبات الطوارئ ورجال الإنقاذ بالزي الرسمي في موقف السيارات التابع للمركز التجاري الذي يضم العديد من متاجر التجزئة الأخرى. وشوهدت السلطات أيضا وهي تستجوب الموظفين، الذين لا يزالون يرتدون سترات زرقاء موحدة ، في مكان قريب حيث تحولت الاستجابة إلى تحقيق.

وقالت تيفاني ديفيل (36 عاماً)، التي تعيش في أونور، على بعد حوالي 25 ميلا من ترافيرس سيتي، إنها كانت في موقف السيارات عندما رأت الفوضى تندلع حولها.

وقالت: "كان الأمر مخيفا حقا. أنا وأختي كنا في حالة ذعر". وأضافت "هذا شيء تراه في الأفلام. ليس ما تتوقع أن تراه حيث تعيش".

وقالت شركة مونسون للرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن 11 شخصا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيجان. وقالت المتحدثة باسم المستشفى ميجان براون إن جميعهم ضحايا طعن. وذكرت أن ستة منهم في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال شيا إن السلاح المستخدم يبدو أنه سكين قابل للطي. وقال شيا إن المشتبه به يعتقد أنه من سكان ميشيجان لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت شرطة ولاية ميشيجان إن المشتبه به قد تم احتجازه.

وقالت حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر: "قلوبنا مع الضحايا والمجتمع الذي يعاني من هذا العمل الوحشي من العنف".

وقالت شركة وول مارت، في بيان إنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في التحقيق.

وأضاف البيان: "العنف من هذا النوع غير مقبول. قلوبنا مع المصابين ونحن ممتنون للعمل السريع للمستجيبين الأوائل".

يشار إلى أن ترافيرس سيتي هي وجهة سياحية شهيرة على ساحل بحيرة ميشيجان. وتشتهر بمهرجان الكرز ومصانع النبيذ والمنارات، وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق متنزه سليبينج بير ديونز الوطني.