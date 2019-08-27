وكالة الأنباء الألمانية: أنباء عن تراجع الجيش الليبي من مناطق سيطر عليها بمحيط غريان

نشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع مصورة تظهر إعادة سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقة جندوبة التابعة لمدينة غريان جنوب طرابلس في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وفي ذات السياق، نقلت قناة "ليبيا بانوراما" عن مصدر عسكري لم تكشف عنه ما يفيد بدخول قوات الوفاق لمنطقة الكليبة أيضا.

وكانت قوات حفتر قد سيطرت على المنطقتين ضمن عملية انطلقت صباح أمس الاثنين تهدف لاستعادة مدينة غريان من قبضة قوات الوفاق التي كانت قد استردتها من قوات حفتر نهاية حزيران/يونيو الماضي.

ودارت منذ صباح أمس معارك بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر مدعومة بطيران مسير، وقوة حماية غريان التي استقبلت لاحقا تعزيزات برية من قوات الوفاق، مسنودة بطيران حربي مسير.

ونشرت مواقع التواصل أيضا صورا تظهر أسر أحد الضباط التابعين لقوات حفتر، العميد فوزي أبوحرارة آمر غرفة عمليات غريان التابع لحفتر ضمن العمليات التي جرت أمس.

من جهته، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، عقيد طيار محمد قنونو في تصريح صحفي نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم: "إن سلاح الجو التابع لهم نفّذ أمس الاثنين 6 طلعات هجومية استهدفت مسلحي حفتر الذين حاولوا التقدم إلى غريان.