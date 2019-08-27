السفير الياباني بمصر: المشاركة بقمة السبع والتيكاد يعكس قوة العلاقة بين الدولتين

قال السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر التنمية الإفريقية «التيكاد» تأتي ليست كصفته رئيسًا لمصر فقط، وإنما كرئيس للاتحاد الإفريقي أيضًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، «نتوقع من الرئيس المصري أن يلعب دورًا هامًا»، مؤكدًا على أن الرئيس يتحدث خلال مشاركته نيابة عن الدول الإفريقية كافة.

وأوضح أن الجانبين المصري والياباني استغلا انعقاد القمتين «التيكاد ومجموعة السبع» ليعكسا مدى أهمية الدولتين على الساحة الدولية، ومدى قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين، موضحًا وجود مجالات كثيرة للتعاون على الساحة الدولية والأمن الإقليمي والموضوعات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة المشروعات الثنائية كمجالات التعليم والبينة التحتية والاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.

وسوف يترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد» بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.