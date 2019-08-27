 قوات الأمن تقتل 66 من عناصر طالبان في وسط أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الأمن تقتل 66 من عناصر طالبان في وسط أفغانستان

كابول - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 1:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 1:00 م

نفذت قوات الأمن الافغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في محيط منطقة شهراك.

وقالت المصادر إن "الغارات الجوية المتعددة في منطقة شهراك، أسفرت عن مقتل 66 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الغارات حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من مقاطعة غور خلال الأشهر الأخيرة.

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