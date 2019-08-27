قوات الأمن تقتل 66 من عناصر طالبان في وسط أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت قوات الأمن الافغانية العديد من الغارات الجوية في إقليم غور بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 66 على الأقل من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة القول، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية في محيط منطقة شهراك.

وقالت المصادر إن "الغارات الجوية المتعددة في منطقة شهراك، أسفرت عن مقتل 66 من عناصر طالبان، وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على الغارات حتى الآن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من مقاطعة غور خلال الأشهر الأخيرة.