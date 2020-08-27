التفاصيل الكاملة لمذبحة كفر الدوار: ابن عم الأم ذبحها وطفليها التوأم

النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من كشف غموض العثور على 3 جثث مذبوحة من أسرة واحدة بمنزلهم بكفر الدوار أول أمس.

وتبين لضباط المباحث الجنائية بعد تفريغ الكاميرات في منطقة الحادث، أن وراء ارتكاب الواقعة "على.ي.أ.ع" 20 سنة نجل عم "المجني عليها والدة الطفلين ضحايا الحادث" ويعمل سائقا.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد الحصول على إذن النيابة العامة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث، "إنه كان يقوم بمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا".

وشهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على جثث سيدة وطفليها التوأم مذبوحين داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وانتهى الطب الشرعي بدمنهور، ، من تشريح جثامين ضحايا زاوية عبود التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الذين عثر على جثثهم بمنزلهم في ظروف غامضة يوم الثلاثاء.

وتبين وجود طعنات غائرة بالرقبة في جثث الـ 3 ضحايا أدت لوفاتهم.

وقال شهود عيان، لـ"الشروق": "علمنا بالحادث فور سماع صراخ وعويل من منزل الضحايا، من شقيق المجني عليها وأولادها"، مشيرين إلى أنه "فور دخلونا إلى المنزل، وجدنا طفلين ووالدتهما مذبوحين، وعلى الفور أبلغنا الأجهزة الأمنية بالواقعة".

وأكد الشهود، أن الضحايا هم سكان جدد بالمنطقة منذ ٤ أيام، مضيفين أنه تم العثور على طفلة رضيعة عمرها 4 شهور بمسرح الجريمة وحالتها الصحية جيدة.

وشيع أهالى منطقة منشية النصر وعثمان وزاوية عبود، جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير إلى مقابر العائلة بمنطقة بولس بكفر الدوار.

كان المستشار حسام السقا، مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قد صرح بدفن جثامين الضحايا، عقب انتهاء الطب الشرعي بدمنهور من تشريح جثامين الضحايا.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد المسيري، رئيس المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، يفيد ببلاغ الأهالي حول الحادث وانتقل رجال الشرطة إلى المنطقة.

وتبين من المعاينة أن الضحايا هم كل من:"ياسمين. ع. م"، 23 سنة، "على.أ. م"، 3 سنوات، "محمد. أ. م"، 3 سنوات.

وباشر المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في الواقعة وأمر بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.