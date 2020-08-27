«اليوم» السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف موحد لردع إيران



أكدت صحيفة " اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف موحد لردع إيران وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، التي جاءت بعنوان (جهود الأمان .. ورفض الإرهاب) - أن استمرارية المخاطر الـتي يمثلها سلـوك نظام إيران في المنطقة، والـتهديدات المصاحبة لـذلـك، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية في المناطق الـتي تتمركز فيها الأذرع الإيرانية، بات يفوق كل أشكال الحلـول والتحليلات، لما تشكله هذه الممارسات على الأمن الإقليمي والـعالمي.

وأضافت أن مجلس الـوزراء السعودي أعرب - خلال جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - عن إدانة المملكة الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخا باليستيا باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملـكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الـدولـي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدة أن هذا النظام الإرهابي يصر على التدخلات المستمرة في شؤون الـدول العربية في المنطقة، ويتخذ من دعم أذرعه وميليشياته سبيلا في تنفيذ أجنداته وبلوغ غاياته الخبيثة.