دياب يطالب بالإسراع في تشكيل حكومة لبنانية فاعلة تستكمل الإصلاحات

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، في بيان اليوم الخميس، بالإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، في ظل الظروف التي يمر بها لبنان لتستكمل الإصلاحات التي أطلقتها حكومته.

وقال دياب إنه في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، على كل المستويات، الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية، هناك ضرورة قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة، خصوصا مع تداعيات الكارثة التي أصابت لبنان جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

وأضاف "المطلوب، وبسرعة، حكومة تتخذ القرارات التي تعالج الأزمات الكبيرة، بدءً من إعادة إعمار ما تهدم من بيروت ومرورًا بمواجهة وباء كورونا، وصولا إلى الأزمات المالية والاجتماعية والمعيشية، وتستكمل ورشة الإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفذت منها بنودًا عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وكان دياب قد أعلن في 10 أغسطس الجاري استقالة حكومته، على خلفية انفجار الرابع من أغسطس الذي هز مرفأ بيروت.