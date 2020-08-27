إزالة 934 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب، وتأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملا.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجة 16 لإزالة التعديات منذ إنطلاقها أول يوليو الماضي، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أسفرت حتى الآن عن إزالة 934 حالة تعدِ على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 84686 م، بالإضافة إلى إزالة 239 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 68 فدانا.

وأكد المحافظ، استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.