 إزالة 934 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالبحيرة - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 1:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إزالة 934 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 1:06 م

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة؛ للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب، وتأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملا.

وأشار المحافظ، إلى أن الموجة 16 لإزالة التعديات منذ إنطلاقها أول يوليو الماضي، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، أسفرت حتى الآن عن إزالة 934 حالة تعدِ على أملاك الدولة والبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 84686 م، بالإضافة إلى إزالة 239 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 68 فدانا.

وأكد المحافظ، استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك