 الصحة المكسيكية: 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 9:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصحة المكسيكية: 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 9:43 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 573888 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 62076 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك