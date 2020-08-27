أوقاف المنيا: منع الصلاة في المساجد التي ستخترق الإجراءات الاحترازية

حذر الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جميع المساجد التي تقرر فتحها لأداء صلاة الجمعة، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة تجاه المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة أو الفروض في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف عبد الرازق، في اجتماعه بقيادات المديرية والشيخ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة وقيادات الدعوة، والشيخ عشري البهنساوي مدير أوقاف بني مزار، أن المديرية انتهت من الاستعدادات لفتح المساجد المقرر أداء خطبة الجمعة بداخلها غدًا، وأن لجان المتابعة تابعت كافة الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم وتطهير المساجد التي سيجرى أداء الخطبة فيها، طبقًا للمواصفات التي أقرتها وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق وتدور حول عنوان "الأمل حياة" في كافة المساجد.

وأوضح أنه يجب الالتزام بالضوابط الخاصة لاستقبال أول جمعة بعد عملية الغلق الكلي، وهي بداية لعملية الفتح التدريجي بإذن الله، من خلال تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين، الوضوء بالمنزل، ارتداء الكمامة، إحضار المصلى الشخصية، فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.