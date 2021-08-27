الاتحاد الأوروبي يعتزم التحقيق في صفقة استحواذ نيفيديا على أرم لصناعة الرقائق الإلكترونية

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يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق رسمي مطلع الشهر المقبل بشأن صفقة الاستحواذ المزمعة لشركة نيفيديا للتكنولوجيا على أرم لصناعة الرقائق الإلكترونية، للتحقق من عدم مخالفة الصفقة لقواعد حماية المنافسة.

وذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، نقلا عن مصدرين على صلة بالمحادثات غير الرسمية بين الشركة والجهات الرقابية الأوروبية، أن التحقيق سوف يبدأ بعد أن أبلغت نيفيديا المفوضية الأوروبية رسميا اعتزامها الاستحواذ على شركة أرم.

وأعربت شركة نيفيديا في تصريحاتها للصحيفة عن تطلعها "للانخراط مع المفوضية الأوروبية لتوضيح التعاملات المالية الخاصة بالصفقة ومعالجة أي مخاوف ربما تكون لدى الجهات الرقابية".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الصفقة التي تصل قيمتها إلى أربعين مليار دولار تواجه عقبات تتعلق بقواعد مكافحة الاحتكار في بريطانيا.