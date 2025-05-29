قال منصور عبدالغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة عملت طوال الأشهر الماضية من أجل الوفاء بتعهد عدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن هذا العمل كان يتم بتنسيق مستمر بين الوزارات المعنية وتحديدًا وزارات الكهرباء والبترول والمالية.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تدفع فاتورة شهرية لوزارة البترول بما يقرب من 25 مليار جنيه، مؤكدا أن الخطة التي تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية أسفرت عن نتائج مبهرة بما يقود إلى عدم تخفيف الأحمال للكهرباء خلال الصيف المقبل.

ونوه بأن أحد أهم محاور العمل تمثل في خفض استهلاك الوقود، حيث تم تغيير نمط التشغيل على نحو اقتصادي، مع متابعة دقيقة لكفاءة وحدات التوليد بجانب أعمال الصيانة وغير ذلك من الإجراءات، التي قادت إلى خفض معدل الاستهلاك لكل كيلو وات / ساعة من 180 جرامًا إلى 169 جرامًا.

ولفت إلى أن هذا الأمر ساهم كذلك في توفير 8.5 مليارات جنيه من خلال خفص حجم الاستهلاك، كما تم العمل كذلك على الاستغلال الأمثل للطاقة من خلال تشكيل مجموعات عمل هدفت إلى تحسين كفاءة الطاقة في المصانع.

وأكّد متحدث الكهرباء، أن الحمل الأقصى على مدار بعض الأيام الماضية وصل إلى 35 ألف ميجاوات، موضحًا أن ترشيد استخدام مجرد 1000 ميجا وات ينعكس بتوفير مبالغ مالية كبيرة.