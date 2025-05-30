قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن الحزب «دائما مستعد للانتخابات»، مشيرا إلى أن لدى الحزب هدفا وخطة يسير عليها منذ تأسيسه.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» أن مبدأ الحزب الأساسي هو التواجد على الأرض، لافتا إلى وجود وحدات حزبية في كل قرية من قرى مصر البالغ عددها 4700 قرية.

وأوضح أن هناك اختلاطا عند الناس بشأن دور النائب، قائلا: «زمان النائب قبل 2011، كان له مميزات بأن كل نائب يعين 10 في البترول و5 في الكهرباء و6 في كذا، هذا الكلام انتهى تماما».

وأكد أن النائب اليوم «لا يستطيع الخدمة في تعيينات»، موضحا أن الاختيار بات من خلال مسابقات؛ وليس فيها تدخل نائب أو أي مسئول في الدولة.

وأضاف أن النائب كان يرصف طريقا في قريته ويقضي بها دورة برلمانية؛ مشيرا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» أصبحت تغطي الخدمات بجميع محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد تقدم أحزاب الأغلبية بمشروع تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والدوائر الانتخابية، قال إن القانون الذي حصل على الموافقة يحافظ على نسبة 50% للقائمة و50% للفردي، وهو نفس القانون المطبق.

وأوضح أن الاختلاف الأساسي يتمثل في تحقيق العدالة المطلقة من خلال معادل نسبي يحدد أن «كل نائب من المفترض أن يمثل كم مواطن».

وأرجع الحاجة لهذا التعديل إلى أن القيد في الانتخابات أصبح تلقائيا، لافتا إلى زيادة أعداد المقيدين ولكن ليس بنسبة ثابتة في كل المحافظات.

وشدد أن التعديلات «لن تسمح بأن منطقة بها 6 نواب، من المفترض أن يكون فيها هذا العدد أقل، ومنطقة أخرى بها 3 نواب من المفترض أن يمثلها 4 نواب»، وذلك بهدف ضمان عدالة توزيع المقاعد النيابية.