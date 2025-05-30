نقيب الجزارين يوجه نصيحة قبل شراء أضحية العيد: الكيلو بـ 390 جنيها والضأن بـ220

وجه عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، نصيحة للمواطنين حول كيفية اختيار وشراء أضحية العيد، مشددا على ضرورة أن تكون الأضحية «نشيطة» عند الشراء وتجنب تلك التي تبدو «هزيلة».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن سعر الكيلو للخروف البلدي حاليا220 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تختلف حسب الصنف.

وأوضح أن السعر الأعلى - بعيدًا عن المناطق الراقية - يتراوح في المناطق الشعبية بين 390 إلى 410 جنيهات للكيلو، مشددا أن السلاسل التجارية التي صُرح لها ببيع اللحوم من بين الأسباب التي أحدثت أزمة في سوق اللحوم.

وطمأن المواطنين بأن الأسعار «ستكون ثابتة في العيد؛ ولن تزيد»، عازيا ذلك إلى حالة «الركود في السوق» التي أحدثت رد فعل عكسي، على عكس المعتاد في مواسم الأعياد التي تشهد ارتفاع الأسعار؛ نتيجة زيادة الطلب الذي يفوق المعروض.

وفيما يتعلق بأنواع الخراف، قال إن «الخروف البلدي أفضل في الطعم؛ لكن من حيث نسبة الدهون، يعتبر الخروف البرقي أقل دهونا»، مطالبا الجزارين بأن يكونوا «سمحين إذا باعوا أو اشتروا في مراعاة المواطنين الذين يشترون كميات قليلة».