جهاز حماية المستهلك يوضح آليات استقبال الشكاوى وحلها: الرد خلال 24 ساعة بحد أقصى

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على تسريع وتيرة حل شكاوى المواطنين وتقليل زمن التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساءDMC » مع الإعلامي أسامة كمال، أن هناك عدة وسائل لاستقبال الشكاوى، منها الخط الساخن 19588»»، وتطبيق الهاتف المحمول، ورقم الواتساب، والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التوجه مباشرة لمقر الجهاز لتقديم الشكوى.

ونوه أن الشكوى بعد تسجيلها تمر بمرحلة فحص لجدية الشكوى واستيفاء أي بيانات أو فواتير ناقصة، قبل أن تُحوّل مباشرة إلى الإدارة المختصة.

وأشار إلى حصول المواطن على رقم فور تقديم الشكوى، لافتا أن محقق الجهاز يتواصل معه خلال 24 ساعة بحد أقصى.

وكشف أن الشكوى المسجلة أصبحت تصل إلى الجهاز وفي نفس الوقت إلى الشركة المشكو في حقها، وذلك عبر ربط إلكتروني بين الجهاز والشركات المنتجة للسلع الفترة الأخيرة، موضحا أن الشركة تفحص الشكوى والرد عليها وتُحدث حالتها على النظام، مثل تحديد فترة زمنية للحل.

وأكد أن الجهاز يلجأ إلى جهة مستقلة ومحايدة لفحص المنتج- كونه ليس جهة فنية متخصصة في كل السلع- مثل هيئة المواصفات والجودة، أو الرقابة الصناعية، أو الأقسام المتخصصة في الجامعات، ليكون تقريرها هو الفيصل في تحديد سبب المشكلة، وذلك في حال الحالات التي تحدد فيها الشركة أن المشكلة ناتجة عن سوء استخدام؛ وليس عيب صناعة.