سلطان عمان ورئيس إيران يدعوان لإنهاء إبادة غزة وإدخال المساعدات

دعا سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إلى إنهاء حرب "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات بينهما بالعاصمة العمانية مسقط، تناولت قضايا إقليمية ودولية، لاسيما أزمة قطاع غزّة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأكد الزعيمان "ضرورة الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار، ورفع الظلم عن السكان (الفلسطينيين)، ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزّة وسائر الأراضي الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.