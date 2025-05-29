طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة

تشهد أيام موسم الحج في المشاعر المقدسة بالأراضي السعودية طقسا بين حار وشديد الحرارة، مع احتمال التأثر بسحب رعدية، وفق المركز الوطني للأرصاد مساء الأربعاء.

ويبدأ موسم الحج في 4 يونيو المقبل ويستمر 6 أيام، وسيكون الوقوف بعرفة، الركن الأعظم للفريضة، في 5 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى في اليوم التالي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي، في بيان، بأن "حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، ستكون حارّة إلى شديدة الحرارة"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتابع: "مع درجات حرارة عظمى تتراوح بين 40 إلى 47 درجة مئوية، وصغرى بين 27 إلى 32 درجة مئوية، ونسبة رطوبة متوقعة بين 15 بالمئة إلى 60 بالمئة".

وقال الرئيس التنفيذي للمركز أيمن بن سالم غلام إن "الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كلم/ساعة".

وأضاف: "مع نشاط مثير للأتربة والغبار قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة".

غلام لفت إلى "احتمال تكوّن سحب رعدية على مرتفعات الطائف، ويمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بين 8 و13 من شهر ذي الحجة، يصاحبها رياح هابطة نشطة ومثيرة للأتربة والغبار".

وحتى نهاية الثلاثاء، بلغ إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية مليونا و180 ألفا و306، حسب المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر منصة "إكس".

وبلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية مليونا و115 ألفا و663، والقادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و365 حاجا، إضافة إلى 4 آلاف و278 حاجا عبر المنافذ البحرية.

وفي العام السابق (1445هـ/ 2024)، بلغ عدد الحجاج مليونا و833 ألفا و164، بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، والبقية من أكثر من 200 دولة، حسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة منتصف يونيو 2024.