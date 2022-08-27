وجّه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى جمهورية باكستان الإسلامية التي تشهد عدة أقاليم فيها سيولاً وفيضانات، أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المساعدات الإغاثية الإماراتية تشمل نحو 300 ألف طن من الإمدادات الغذائية، فضلاً عن أطنان من المستلزمات الطبية والدوائية وخيمٍ لإيواء المتضررين.

وأضافت الوكالة أن الفرق الإغاثية الإماراتية ستقدم أيضاً جميع أنواع الدعم الإنساني إلى الكوادر والمؤسسات الباكستانية المعنية بجهود تأمين سلامة المتضررين واحتياجاتهم الغذائية والطبية واللوجستية.

بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في إسلام أباد، اليوم السبت، أن بريطانيا ستقدم دعمًا طارئًا إلى باكستان بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني للمساعدة في مواجهة الفيضانات المدمرة في جنوب البلاد، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وتدمير 700 ألف منزل على الأقل وألحقت أضرارًا بملايين الباكستانيين.

وأشارت السفارة، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إلى أن المساعدات البريطانية تهدف إلى دعم باكستان في جهود الإنقاذ والإغاثة، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تجري حاليًا تقييمًا لاحتياجات باكستان المُلحة على أن يتم نشره يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم توجيه المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا بالفيضانات.

وأوضحت السفارة أن المساعدات الإنسانية لمواجهة الفيضان بقيمة 1.5 مليون جنيه استرليني هي تخصيص من تمويل الدعم البريطاني المُخصص بالفعل لباكستان، موضحة أن لندن كانت قد تعهدت بأكثر من 55 مليون جنيه استرليني لمشاركة باكستان في مكافحة تغير المناخ وإدارة المياه بشكل أكثر استدامة.