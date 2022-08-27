حصلت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير إحدى شركات درة جروب على أمر إسناد من وزارة النقل لتنفيذ ثلاث محطات بمحافظة سوهاج ضمن مشروع القطاع الكهربائى السريع (أكتوبر ــ الأقصر ــ أسوان).

وتبعا للمصادر التى تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» تبلغ التكلفة الاستثمارية للمحطات الثلاث نحو 3.1 مليار جنيه من إجمالى المشروع الذى يضم 27 محطة ويشارك فى تنفيذه شركات أوراسكوم وحسن علام وريدكون وذلك بالتنسيق مع شركة سيمنز الألمانية التى تتولى تنفيذ المشروع.

ويختصر القطار السريع المسافة من أكتوبر إلى أسوان فى 4 ساعات فقط أى أقل من نصف الوقت الذى تستغرقه شبكة القطارات الحالية وتم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هى (القطاع الأول بطول ٣٦ كم، القطاع الثانى بطول ٣٦ كم، القطاع الثالث بطول ١٨ كم، القطاع الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم)، لسرعة الإنجاز وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ٩١٣ مليون جنيه، ونسبة تنفيذه بلغت 90 %، ومن المقرر أن تبلغ عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط نحو 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا بسرعة 160 كم /س، و20 جرارا لنقل البضائع.

ويأتى المشروع ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1825 كم، منها 1165 كم لخطى الصعيد، بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا بطول 10آلاف كم.