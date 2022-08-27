منظمة إغاثة: لدينا 355 شخصا على متن سفينة إغاثة بعد أحدث عملية إنقاذ في البحر المتوسط

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ذكرت منظمة الإغاثة الخاصة "إس.أو.إس ميديتيرانيه"، أن لديها 355 شخصا على متن السفينة، التي تشغلها، بعد أحدث عملية لها، وهي المهمة السادسة من نوعها، التي تجريها خلال الساعات الـ36 الماضية.

وأنقذت السفينة "أوشن فايكينج" التابعة للمنظمة مجموعة تضم حوالي 90 مهاجرا، من قارب يواجه محنة في البحر المتوسط.

وجاءت عملية الإنقاذ الأخيرة، بعد ساعات فقط من نقل طاقم السفينة "أوشن فايكينج" حوالي 60 شخصا على متن قارب خشبي مزدوج مكتظ، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، طبقا لما ذكرته المنظمة صباح اليوم السبت.

ومن بين هؤلاء الذين تم إنقاذهم رضيع، لا يتجاوز عمره بضعة أسابيع.

وتحدثت منظمة "أطباء بلا حدود" وهي منظمة إغاثة أخرى للمهاجرين عن عملية إنقاذ أمس الجمعة، حيث تم نقل 11 شخصا على متن السفينة "جيو بارينتس".

وانطلق معظم المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا، على سبيل المثال من ليبيا وتونس، للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.

وتأتي منظمات الإغاثة الخاصة بانتظام إلى المنطقة لإنقاذ الأشخاص في البحر.

ثم تسمح السلطات الإيطالية-غالبا بعد انتظار طويل- للمهاجرين بالنزول في جزيرة (لامبيدوسا) الصغيرة أو صقلية أو البر الرئيسي الجنوبي.

يشار إلى أن الأحزاب اليمينية الإيطالية أعلنت في حملتها الانتخابية الحالية أنها تريد منع وصول المهاجرين.