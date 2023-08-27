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فرض فريق لوهافر بعشرة لاعبين التعادل 2 /2 على مضيفه رين اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم رين بهدفين حملا توقيع لودوفيتش بلاس في الدقيقة العاشرة وكريستوفر ووه في الدقيقة 24.

ورد لوهافر بهدف في الدقيقة 40 عن طريق نبيل عليوي لكن الفريق الضيف أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد صامويل جراندسير في الدقيقة 62.

ورغم النقص العددي أحرز نبيل عليوي الهدف الثاني له ولفريق لوهافر في الدقيقة 70.

التعادل رفع رصيد رين إلى خمس نقاط في المركز الخامس ،فيما رفع لوهافر رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث عشر.