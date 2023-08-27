محاولة سرقة لم تكلل بالنجاح، حيث توجه جامع خردة إلى لوحة مفاتيح الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء، بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة، لجمع الخردة من داخلها، دون أن يدري ما ستؤول إليه الأمور.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد مختار رئيس قطاع الجنوب بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص متفحمة داخل لوحة مفاتيح الضغط العالي، داخل قطعة أرض زراعية قبل كوبري أبو صير نطاق مركز شرطة البدرشين.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تنسيقا مع مأمور مركز شرطة البدرشين، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة "محمد.ع.م"، 41 سنة، جامع خردة ومقيم بمركز أبو النمرس.

جهود البحث والتحري التي أجريت بإشراف اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية توصلت إلى أن الأربعيني توجه إلى داخل لوحة مفاتيح الضغط العالي، وأثناء ذلك صعق كهربائيا وتفحمت جثته إثر اشتعال النيران بها.

وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.