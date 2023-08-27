وزير المالية الروسي يرفع توقعاته للنمو العام الجاري

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم السبت، إن الاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات والذي انكمش العام الماضي ينمو بقوة أكبر هذا العام مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط.

وذكر سيلوانوف في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن": "نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بنسبة 5ر2%، وربما أكثر، هذا العام"، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس.

وفي العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا رسميا بنسبة 1 2% بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي أبريل، أصدرت وزارة الاقتصاد توقعات رسمية لعام 2023 بنمو بنسبة 2ر1%.

ومنذ ذلك الحين، كان كل من بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أكثر تفاؤلا، قائلين إن النمو قد يتجاوز 2%.

ومع ذلك، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ليست ذات مغزى في كثير من النواحي، حيث إن قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي متوقفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات الدولية، وصناعة الدفاع فقط هي التي تعمل بكامل طاقتها.

ووفقا لسيلوانوف، سوف يستقر التضخم عند حوالي 6% بحلول نهاية العام. ومع ذلك، في السنوات القليلة المقبلة، يجب أن يعود إلى الهدف البالغ حوالي 1%، على حد قوله.

وقد أدى انخفاض الروبل إلى زيادة معدل التضخم، ويساوي الدولار الواحد الآن نحو 95 روبل، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.