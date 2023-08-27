 نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد تجهيزات المدن الجامعية لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة بنها
جامعة بنها
محمود عواد:
نشر في: الأحد 27 أغسطس 2023 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أغسطس 2023 - 11:55 ص

تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدن الجامعية بشبرا، ومشتهر، وطوخ، وكفر سعد؛ للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تمت بالمدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور سيد عبدالونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور محمد أنور المشرف على المدينة الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

واستهل نائب رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال الصيانة بالمدينة الجامعية بكفر سعد، حيث يتم صيانة جميع الغرف، والطرقات، وصالات المذاكرة.

كما تفقد أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بطوخ وشبرا، وتفقد غرف الإقامة، والمطابخ، والمطاعم، ومخازن الأغذية، والملاعب، والورش، والغرف السكنية للطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.


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