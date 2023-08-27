حبس متهم بسرقة صنابير دورة مياه مسجد في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة 3 صنابير مياه من أحد المساجد وبيعها، في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، ومدها بأقوال شهود العيان وتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المسجد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد بتداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله شخص أثناء قيامه بسرقة صنابير المياه من داخل أحد المساجد.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المسجد محل الواقعة كائن في منطقة الرأس السوداء، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبسؤال المسئول عن المسجد، أفاد بأنه وبتاريخ 20 من الشهر الجاري، تلاحظ له سرقة 3 صنابير من داخل دورة مياه المسجد.

وأضاف المسئول عن المسجد أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وضبط المتهم تبين أنه مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وبتطوير مناقشة المقبوض عليه، أفاد بقيامه ببيع المسروقات لتاجر خردة "حسن النية"، وبمواجهة الأخير أرشد عن مكان تواجد المسروقات، وتسلمتها الشرطة.

وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.