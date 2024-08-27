 البنتاجون: اشتباكات نهاية الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله ليست توسعا للصراع - بوابة الشروق
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البنتاجون: اشتباكات نهاية الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله ليست توسعا للصراع

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 10:30 م

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله نهاية الأسبوع كانت أوسع نطاقا لكنها لا تمثل توسعا للصراع.
والأحد، شنّ حزب الله هجوما كبيرا على إسرائيل في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر الشهر الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المستشفيات في شمال إسرائيل تعمل في حالة طوارئ منذ بداية الحرب.
ونقلت عن مدير مستشفى زيف في صفد قوله إن المستشفى تعامل مع 450 مصابا منذ بداية المواجهة مع حزب الله، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
من جانبه، قال مدير مستشفى نهاريا للصحيفة إنهم تعاملوا مع 1700 مصاب منذ بداية المواجهة على الحدود الشمالية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن رئيس الأركان الأمريكي تشارلز براون قوله إن هجوم حزب الله اللبناني كان واحدا من هجومين يهددان إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

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